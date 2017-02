Cuando Ronaldinho se fue del Barcelona en el 2008, distintos tipos de rumores de desataron alrededor del mundo. El más fuerte de todos y con el que muchos han vivido engañados es de una mala relación del brasileño con Pep Guardiola.



Casi una década más tarde, el exjugador azulgrana ha revelado, tras convertirse en embajador del club, que el trato con el hoy entrenador del Manchester City no puede ser mejor, desvaratando así todo tipo de habladurías.

"Cuando llegó Pep en 2008 me pidió que nos viéramos. Me reuní con él y me dijo que me quería en el equipo, que siguiera porque contaba conmigo. Yo se lo agradecí pero le dije que notaba que mi ciclo en el Barça ya había acabado y decidí marcharme", dijo Ronaldinho a 'Mundo Deportivo'.

"Además de pedirme que me quedara en el club, yo nunca podría tener rencor a alguien que es como familia para mí. Con Pep tengo una muy buena relación que ya venía de mi relación con su hermano Pere cuando él estaba en Nike", agregó el exjugador del Barcelona.



