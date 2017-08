A veces las exigencias de los clubes hacen que los jugadores arriesguen de su propio bolsillo para sellar el traspaso. Eso lo hizo Paulinho, quien tuvo que pagar 7.5 millones de euros, de los 40 que pagó el Barcelona al Guangzhou Evergrande, por convertirse en el nuevo jugador culé. El brasileño estampó su firma, es el segundo jugador comprado por los azulgranas y espera convertirse en el jugador titular al lado de Busquets y Rakitic. Iniesta, al banco.



Paulinho decidió tomar cartas en el asunto y renunciar a gran parte de su sueldo para poder firmar con el Barça y así facilitar la operación. Según fuentes del club barcelonista consultadas a medios españoles, el brasileño habría renunciado a 7,5 millones de euros en su contrato para jugar en el Camp Nou. Paulinho cobraba unos 7 millones de euros anuales en la Superliga China, una cantidad que el Barza no estaba dispuesto a asumir si no conseguía una rebaja sustancial en la cifra del traspaso, motivo por el que el futbolista ha tomado la decisión de cobrar menos y vestir de azulgrana.



Aunque también es brasileño, sus cualidades difieren de las de Neymar: Paulinho se convertirá el jueves en el primer refuerzo del Barça después de la marcha del astro de la 'Canarinha' al PSG.



"Paulinho pasará el jueves por la mañana el reconocimiento médico, y la firma del contrato y la presentación oficial como nuevo jugador del FC Barcelona se harán el mismo jueves", indicó el club catalán en un comunicado, precisando que la duración de su contrato es de cuatro años y que su cláusula de rescisión queda fijada en 120 millones de euros.



Internacional con Brasil a las órdenes de Tite, Paulinho acumula 41 partidos y 9 goles con la 'Canarinha', y destaca por ser un centrocampista de mucho físico (1,82 centímetros de altura), que puede jugar por toda la franja del centro del campo.



Paulinho militaba en el Guangzhou desde 2015, al que llegó procedente del Tottenham por 14 millones de euros. Anteriormente había vivido breves experiencias en Lituania y en Polonia.



Pero a pesar de sus inicios prometedores, Paulinho no logró triunfar en Londres. En marzo de 2017, la revista británica Four FourTwo publicó que Paulinho había sido elegido peor jugador del club de todos los tiempos, en opinión de sus aficionados.



Cristiano Ronaldo y el jugador que le dijo que “copie” a Messi