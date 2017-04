El árbitro no la vio: Sergi Roberto recibió falta dentro del área y no pitaron penal [VIDEO] Sergi Roberto cayó dentro del área del Málaga y el árbitro no le dio un penal al Barcelona.

El Barcelona se ha lanzado con todo para conseguir el empate frente al Málaga. Los defensas blaugranas se han sumado a la ofensiva, como Sergi Roberto, que ingresó al área grande del Málaga y cayó. Más información en breve...