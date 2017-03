Uno de los principales objetivos del Barcelona para la próxima temporada es reforzar el lateral derecho. Distintos nombres han sonado, pero es sin duda el de Héctor Bellerín que más fuerza ha cogido en los últimos meses.

Desde la concentración de la selección española y en una entrevista con el diario 'Sport', el jugador del Arsenal se ha referido a estos rumores y dejó en claro que ve con buenos ojos una posible vuelta a Can Barza, lugar donde se formó como futbolista.



"Es muy bonito que haya varios clubs grandes que se interesen por mí, pero si uno de ellos es el Barça es especial. No olvido que me crié en esa casa y jamás olvidaré mi estancia en el Barcelona", ha declarado Bellerín.

Héctor Bellerín jugó a préstamo en el Watford (Getty Images). Héctor Bellerín jugó a préstamo en el Watford (Getty Images).

Sin embargo, el crack español no ha podido dejar de comentar lo difícil que fue su salida del Barcelona cuando apenas tenía 16 años y soñaba con hacerse un hacerse un lugar en el equipo azulgrana.

Me fui del Barcelona porque sentí que el club no confiaba en mí, no me sentí valorado. A un niño de 16 años no se le puede apartar del equipo. Me fui desencantado", explicó el fichaje soñado por el FC Barcelona.



