Barcelona vs. Alavés juegan este sábado en Mendizorroza por la fecha 22 de la Liga Santander. El equipo de Luis Enrique no se puede permitir otro tropiezo en lo que será una final adelantada de Copa del Rey y cobrar así revancha del partido de la primera ronda en Camp Nou en setiembre del año pasado.

El equipo catalán viene de cuajar buenos resultados y no tanto buenos partidos de fútbol, en los que alterna destacados minutos con periodos irreconocibles.



Desde el partido en el campo del Betis (1-1), en el que FC Barcelona estuviera desaparecidos casi 75 minutos, el equipo de Luis Enrique no ha acabado de rodar fino un partido entero, aunque en el 3-0 contra el Athletic el fin de semana pasado tuvo buenos minutos con un once muy condicionado por las rotaciones.

Horarios en el mundo País Hora Perú 10:15 pm. Colombia 10:15 pm. México 10:15 pm. Ecuador 10:15 pm. Argentina 12:15 pm. Chile 12:15 pm. España 4:15 pm.

El movimiento de banquillo también se verá en Mendizorroza, a tenor del compromiso azulgrana en la Champions que tendrá el martes en el campo del París Saint-Germain, en la ida de los octavos de final de la competición europea.



La línea que esta vez no tocará Luis Enrique será la del tridente atacante del Barcelona, después de que Neymar descansase por sanción el martes contra el Atlético de Madrid y Leo Messi acabase sustituido para tomarse un respiro en el anterior encuentro liguero.

Ante la reaparición de Andrés Iniesta y Sergio Busquets tras sus lesiones, se espera que los dos adquieran ritmo y minutos desde el principio (ya entraron en la segunda parte el pasado martes en la Copa) y vuelvan a recuperar la titularidad. Las dos únicas bajas por lesión son Javier Mascherano y Rafinha Alcántara.



El Alavés, por su parte, recibe al equipo de Luis Enrique Martínez con la resaca de la primera clasificación en sus 96 años de historia a una final de la Copa del Rey.



El cuadro vitoriano llega a este encuentro en uno de sus mejores momentos de la temporada, ya que sólo ha perdido un partido de los últimos 16 que ha disputado entre Liga y Copa. En la última jornada los babazorros golearon al Sporting, por 2-4, y se sitúan en una situación cómoda respecto a los puestos de descenso.



Esta campaña, Deportivo Alavés solo ha caído en casa en dos ocasiones, ante el Real Madrid y el Espanyol, aunque, por otro lado, la mayoría de sus encuentros los cuenta por empates, puesto que sólo ha conseguido dos victorias en Mendizorroza, ante Granada y Betis.



El último partido en el que se midieron ambos clubes en la capital vasca fue el 30 de octubre de 2012 en un partido de Copa del Rey en el que el Barcelona se impuso por 0-3 con goles de David Villa, Andrés Iniesta y Cesc Fábregas.



FUENTE: EFE

FC Barcelona vs. Alavés: posibles alineaciones

FC Barcelona. Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.



Deportivo Alavés. Pacheco; Femenía, Laguardia, Alexis, Theo; Marcos Llorente, Dani Torres; Katai, Toquero, Camarasa; y Deyverson o Santos.

► ¿Balón al piso? El golazo en Inglaterra con la pelota en el aire

LEE TAMBIÉN...