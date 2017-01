Barcelona vs. Athletic Bilbao: se enfrentan por la Copa del Rey en la vuelta de octavos de final desde el Camp Nou. El duelo decisivo se disputará el miércoles 11 de enero desde las 3:15 pm. (horario peruano) y será transmitido por DirecTV.

En el partido de ida, Barcelona perdió por 2-1 contra el Athletic Bilbao, en el Nuevo San Mamés. Los azulgranas deben remontar el resultado contra, jugando en casa, para seguir en carrera en la Copa del Rey.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: horarios del partido PAÍS HORARIO Perú 3:15 pm. Colombia 3:15 pm. Ecuador 3:15 pm. Argentina 5:15 pm. Chile 5:15 pm. México 2:15 pm. España 9:15 pm.

Barcelona no asistió a la gala FIFA The Best argumentando que debía estar concentrado en el duelo frente al Athletic Bilbao. Así, Luis Enrique tuvo tiempo suficiente para resolver algunas dudas con respecto al equipo que arranque.

A pesar de recuperarse de su lesión, Jasper Cillesen no sería titular en el arco de Barcelona. Marc André Ter Stegen atajaría contra los 'Leones', debido a la inactividad del holandés, quien regresó sentido de las vacaciones navideñas.

La defensa del Barcelona será la misma que jugó contra Athletic Bilbao en la ida. En el medio sector es una incógnita saber quién será el acompañante de Sergio Busquets y Andrés Iniesta. Mientras que en la ofensiva, Messi, Suárez y Neymar son fijos.

Por su parte, el Athletic Bilbao tiene hasta siete bajas para afrontar la visita al Camp Nou: Yeray (recientemente operado), De Marcos, Kepa, Lekue, Aketxe (lesionados), Raúl García e Iturraspe (sancionados).

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Bilbao, tiene en mente alinear a Beñat y Mikel Rico para cubrir los puestos de los expulsados en San Mamés. Luego, el resto del cuadro titular aún esta en duda.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.



Athletic Bilbao: Iraizoz; Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Beñat, San José, Mikel Rico, Saborit; Williams y Aduriz.



