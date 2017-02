Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: se enfrentan por la fecha 24 de la Liga Santander en el estadio Vicente Calderón. El duelo se jugará el domingo 26 de febrero desde las 10:15 am. (horario peruano) y será transmitido por ESPN 2.

Segundo contra cuarto, con seis puntos de diferencia entre los dos, a favor del conjunto azulgrana, a falta de quince jornadas para el cierre del campeonato, y un choque decisivo, el cuarto ya de este curso entre los dos, con dos empates, los dos a uno en el Camp Nou, y un triunfo del Barcelona, 1-2 en el Calderón en la Copa del Rey.



Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: horarios del partido

PAÍS HORARIOS Perú 10:15 am. Ecuador 10:15 am. Colombia 10:15 am. Argentina 12:15 pm. Chile 12:15 pm. España 16:15 pm.

Simeone ya tiene su once prácticamente definido. No ha dado pistas en los entrenamientos de quién será el portero, si volverá ya el esloveno Jan Oblak o seguirá Miguel Ángel Moyá. Pero en el resto de posiciones no se prevén apenas cambios, quizá solo el regreso del uruguayo Diego Godín, con el alta de su lesión muscular, por su compatriota José María Giménez o por el montenegrino Stefan Savic.

En los otros nueve puestos no se esperan novedades ni en los nombres ni en las posiciones. No las habrá en los laterales, con el croata Sime Vrsaljko, el brasileño Filipe Luis y la baja de Juanfran Torres por lesión, ni en el medio, con Saúl Ñíguez, Gabi Fernández, Koke Resurrección y Yannick Carrasco de derecha a izquierda.



Enfrente, el Barcelona intentará dar el golpe en el Calderón y reengancharse a la Liga, que vuelve a tener a tiro después de la derrota del Real Madrid en Mestalla. El conjunto azulgrana necesita una victoria convincente, ante un rival de entidad como el Atlético de Madrid, para recuperar la confianza que perdió en el Parque de los Príncipes hace once días.



Ahora, el Barcelona pone a prueba su fortaleza en el Calderón y lo hará con su teórico equipo titular. Después de probar, sin éxito, todas las combinaciones posibles en el centro del campo, Luis Enrique podría recuperar, además, la clásica medular formada por Busquets, Iniesta y Rakitic, en busca de estabilidad.



Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: posible alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe; Saúl, Gabi, Koke, Carrasco; Griezmann y Gameiro.



FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar.

