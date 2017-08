FC Barcelona vs. Chapecoense juegan este lunes en Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper 2017. El partido, programado para las 13:30 (hora peruana), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN. Este partido también marcará la presentación de la plantilla azulgrana para el 2017-18.

Así mismo, Ernesto Valverde podrá probar un once tentativo de cara a los partidos ante Real Madrid por la Supercopa de España. Este será el último amistoso antes del choque de ida en Camp Nou ante los merengues el 13 de agosto y tres días más tarde en el Santiago Bernabéu.

País Hora Perú 13:30 Ecuador 13:30 Colombia 13:30 Chile 14:30 Argentina 15:30 España 20:30

Barcelona llegará a este partido luego haber afrontado tres amistosos en su gira por Estados Unidos: ante Juventus, Manchester United y Real Madrid. Con un Neymar en gran nivel, los azulgranas ganaron todo y esperan prolongar la racha ante Chapecoense.



Quienes no podrán disputar el Gamper son Thomas Vermaelen y André Gomes, lesionados contra el Nàstic en el último amistoso de pretemporada. Vermaelen sufrió una contusión en la rótula de la rodilla izquierda y André Gomes un golpe en el cadera izquierda y ambos llevan dos días ejercitándose al margen de sus compañeros.



Como se recuerda, el club brasileño fue invitado al Trofeo Joan Gamper 2017 en homenaje a los 19 jugadores que perdió en noviembre de 2016 tras el accidente de avión que sufrió en la selva de Medellín cuando se alistaba para jugar la final de Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.



Precisamente, Alan Ruschel fue uno de los sobrevivientes al trágico accidente del Chapecoense, que anunció que "el regreso de Alan representa un paso importante en su recuperación, así como la reconstrucción del club".



FC Barcelona vs. Chapecoense: alineaciones confirmadas.



FC Barcelona. Cillessen; Aleix Vidal, Pique, Umtiti, Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta - Messi Suarez Alcácer.



Chapecoense. Jandrei; Apodi, Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Girotto, Lucas Marques, Seijas; Lourency, Túlio de Melo e Arthur Caike.





