FC Barcelona vs. Las Palmas se enfrentan este sábado en el Camp Nou por la fecha 18 de la Liga Santander. El equipo de Luis Enrique viene con el ánimo al tope tras clasificarse a cuartos en Copa del Rey, aunque ahora afrontará un choque en la competencia donde ha demostrado cierta irregularidad en casa.



A cinco puntos del líder, el Real Madrid, que además ha jugado un partido menos, los azulgranas no pueden permitirse ningún tropiezo más, especialmente en el Camp Nou, donde esta temporada ya han dejado escapar 9 puntos.



Barcelona vs. Las Palmas: horarios en el mundo PAÍS HORA CANAL Perú 10:15 am. ESPN 2 Colombia 10:15 am. ESPN 2 Argentina 12:15 pm. ESPN 2 Ecuador 10:15 am. ESPN 2 México 10:15 am. ESPN 2 España 4:15 pm. Antena 3

Sin embargo, la UD Las Palmas, octavo clasificado, no será un rival fácil para el Barcelona, que la pasada temporada, en el regreso de los canarios a Primera, sufrió en el Camp Nou para lograr la victoria (2-1).



En aquel partido, que se resolvió con un doblete de Luis Suárez, Messi se lesionó de gravedad en la rodilla. El argentino intentará resacirse ahora goleando al Las Palmas, el único equipo de Primera ante el que jamás ha marcado.

Lionel Messi Lionel Messi viene de marcar tres goles consecutivos de tiro libre. (Getty)

El astro argentino ha anotado tres golazos de falta en los últimos tres partidos, pero ante el Athletic, Neymar y Suárez no le dejaron solo. Y es que los tres integrantes de la MSN no marcaban en un mismo encuentro desde el pasado mes de septiembre.



Aun así, el FC Barcelona sigue sin desplegar un juego convincente esta temporada. El equipo, pese a no sufrir en defensa, encaja con demasiada facilidad, y el centro del campo sigue sin imponerse con autoridad, como en anteriores campañas.

Barcelona está obligado a sacar un triunfo este sábado en Camp Nou.

Las Palmas se presentará en el Camp Nou después de firmar un gran partido el pasado martes en el Vicente Calderón, donde venció por 2-3 al Atlético de Madrid, un triunfo de prestigio pero insuficiente para seguir adelante en la Copa del Rey.



El entrenador del equipo amarillo, Quique Setién, alineó en ese encuentro a la mayoría de sus futbolistas suplentes, y su intención era volver mañana a su equipo-tipo de La Liga Santander, aunque algunas bajas, en particular en la línea defensiva, le obligarán a cambiar de planes.



Las estadísticas de los partidos ligueros entre Barcelona y Las Palmas reflejan una gran superioridad de los catalanes (27 triunfos en 32 partidos), con 101 goles anotados, aunque la pasada temporada los azulgrana se impusieron por un ajustado 2-1.

Barcelona vs. Las Palmas: alineaciones probables

FC Barcelona. Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne; Sergio Busquets, Iniesta, André Gomes; Messi, Luis Suárez, Neymar.



Las Palmas. Javi Varas; Míchel Macedo, David García, Lemos, Hélder Lopes; Roque Mesa; El Zhar, Tana, Vicente Gómez, Jonathan Viera; Prince Boateng.



