FC Barcelona y Real Sociedad se enfrentarán este jueves por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El partido, a disputarse en el Camp Nou, irá desde las 15:15 horas (hora peruana) y será transmitido por el canal 610 de DIRECTV Sports.



► Todo tiene un motivo: Lewandowski explicó por qué no fichó por Real Madrid

El equipo azulgrana rompió la semana pasada una largo periodo sin ganar en Anoeta y un solitario tanto de penal de Neymar encarriló la eliminatoria para el equipo de Luis Enrique.



FC Barcelona vs. Real Sociedad: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 3:15 p.m. MÉXICO 2:15 p.m. ECUADOR 3:15 p.m. COLOMBIA 3:15 p.m. VENEZUELA 3:45 p.m. BOLIVIA 4:15 p.m. ARGENTINA 5:15 p.m. URUGUAY 5:15 p.m. CHILE 5:15 p.m. BRASIL 6:15 p.m.

Además de favorable resultado de la ida (0-1), las estadísticas están de parte del Barcelona. Mientras que Real ha conseguido cierta consistencia en su campo en las últimas visitas del Barcelona, el Camp Nou se ha convertido en un estadio imposible para el cuadro donostiarra.



El equipo de Eusebio Sacristán necesita una victoria, ya que la derrota o el empate no le sirven. En este sentido, la última vez que la Real sacó una victoria del feudo barcelonista fue en la temporada 1990-91, cuando venció en la Liga por 1-3.



En la Copa, la Real nunca ha ganado en el Camp Nou, si bien sí que lo ha eliminado en dos ocasiones de las doce veces que se han medido en rondas antes de la final, pero siempre gracias a los resultados favorables obtenido en San Sebastián.



El Barcelona llega a este partido aupado por la mínima victoria de la ida (0-1), pero aquejado por dos bajas sensibles, como son las del capitán Andrés Iniesta y la de Sergio Busquets.



El primero debió retirarse en el partido en San Sebastián por un problema en el sóleo, mientras que el segundo se lesionó en el tobillo, tras recibir una dura entrada en el partido de Eibar del pasado domingo.



Con estas ausencias, el equipo de Luis Enrique tendrá que refundarse en el centro del campo, y el primer experimento ya lo llevó a cabo este fin de semana en Eibar, donde Rakitic, Denis Suárez y Arda Turan cuajaron una actuación aceptable.



Debido a las rotaciones que propone el técnico en esta línea, no se descarta la reaparición del portugués André Gomes en el eje de la medular, o incluso de Javier Mascherano, quien a veces ha jugado en la demarcación de Busquets.



El Barça, vigente campeón de la Copa, con tres títulos en los últimos cinco años (28 títulos en 38 finales), saltará al Camp Nou en búsqueda de su primer objetivo esta temporada: acercarse a una final de la Copa del Rey, si supera a la Real y la posterior semifinal, la que resultaría su cuarta consecutiva o la séptima en los últimos nueve años.



Debido a la intensidad del calendario de enero, y ante la posibilidad de acceder a la semifinal en caso de superar el partido de mañana, no es de extrañar que todas las líneas se vean retocadas mañanas, incluso la del tridente. Después del descanso de Gerard Piqué en Eibar y la sanción de Mascherano, estos dos jugadores se presentan como la baja en el eje defensivo.



La Real Sociedad viaja con pocas opciones de éxito y obligada a remontar en uno de los estadios de Primera División en el que peores resultados consigue históricamente.



Los donostiarras, de hecho llevan desde 1991 sin vencer, algo a lo que prácticamente están obligados ahora, salvo que un gol y los penaltis le llevaran a una cita con las semifinales con las que pocos sueñan ya en San Sebastián.



La buena marcha del equipo vasco en la competición liguera, con Europa como claro objetivo, aconseja también no quemar todas las naves este jueves porque el fin de semana espera en la liga el Real Madrid.



Eusebio Sacristán, no obstante, quiere que su equipo lo dé todo en este partido y buscará a sus jugadores más en forma sin reservar nada para el domingo.



Jugará Yuri Berchiche, que ha visto la cinco tarjetas amarillas y se pierde el encuentro del Bernabéu, vuelve Asier Illarramendi tras su sanción en liga por acumulación de tarjetas y en ataque la duda está entre Juanmi y Carlos Vela, con más opciones para el mexicano.



FC Barcelona vs. Real Sociedad: posibles alineaciones



Barcelona: Cilessen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Rakitic, André Gomes, Arda o Denis Suárez; Messi, Suárez y Neymar Jr.



Real Sociedad: Rulli; Elustondo, Navas, Iñigo Martínez, Yuri; Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto; Oyarzabal, Vela y Willian José.



Fuente: EFE



► ¡Parecía Mourinho! A Wenger le saldrá caro insultar y empujar a un árbitro en la Premier

LEE TAMBIÉN: