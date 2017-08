El excapitán del Barcelona Xavi Hernández, que ahora milita en el Al-Sadd SC catarí, señaló hoy que nadie habría podido imaginar que Neymar dejaría el club catalán, pero se mostró confiado en las capacidades del equipo de aspirar a todos los títulos.

"Es raro que un jugador no quiera quedarse en el Barça. Es incluso muy extraño. Hacía 17 años que no pasaba, desde que Luis Figo fue al Real Madrid", apuntó en una entrevista concedida al diario "L'Équipe".



Xavi dijo entender la decepción de los seguidores blaugrana con el nuevo fichaje del París Saint-Germain (PSG), que está previsto que debute mañana contra el Guingamp.

"No dio ninguna explicación. Se fue del Barcelona sin dar una conferencia de prensa ni nada", lamentó el centrocampista, convencido de que el Barcelona no esperaba que alguna entidad pudiera pagar los 222 millones de cláusula para liberar al internacional brasileño.



Pese a que Neymar está recién llegado a París, el Barcelona sigue siendo uno de los favoritos para ganar todos los títulos, añadió: "Tenemos a Messi, el mejor jugador del mundo. A Suárez, el mejor delantero. A Piqué, Iniesta, Busquets, los mejores en sus puestos".



Entre las opciones contempladas para llenar el vacío dejado por el brasileño, el excapitán del conjunto azulgrana defiende especialmente al marfileño Jean Michaël Seri, conocido como el "Xavi africano".



"Es fantástico. Tiene lo que en Barcelona decimos el ADN Barça", concluyó el antiguo emblema del club catalán, que asegura que ésta es su última temporada como jugador, porque con 38 años, aunque se siente bien físicamente, "es hora de despedirse" y dar paso a una nueva etapa en la que quiere ejercer como entrenador.



Fuente: EFE