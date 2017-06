Cuando uno quiere algo, espera por ello. Alexander Lacazette forma parte de ese grupo de delanteros muy buenos que no juegan en un equipo grande - al menos en este momento- de Europa. El atacante pertenece al Olympique de Lyon, club donde anotó 35 goles entre Ligue 1 y Europa League, y su oportunidad de cambiar de equipo está cerca, pero a la vez lejos.



La oportunidad de emigrar para Lacazette había llegado. Atlético de Madrid le hizo llegar una irrechazable oferta de 53 millones de euros, más 12 de bonificaciones por posibles goles anotados. Así lo hizo saber Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon. Pero la sanción del TAS al cuadro 'colchonero' le impide concretar fichajes en el presente mercado de pases.

Todo empezó luego de que le consultaran al mandamás francés sobre la posible transferencia del atacante al Arsenal, club que se ha sumado a la lista de interesados.

"Todo el mundo sabe que el Atlético ofreció 53 millones de euros, más 12 de bonificación, eso son 65 millones. Los ejecutivos del Arsenal están enterados de eso. El precio para un jugador que marca de 25 a 30 goles al año, a veces más de 30, debe ser ese. Pero, francamente, no he pensado en el Arsenal en ningún momento, porque pensé que Alexander se iría al Atlético de Madrid", afirmó.

Aulas parece haber recibido una oferta muy formal por parte del Atlético de Madrid. Tanto así que piensa esperar hasta el próximo mercado de fichajes, por lo que aseguró que al menos estos seis meses, Lacazette se queda en el cuadro galo.

"No tengo ningún interés de vender a Alexander por el momento, porque siempre existe el interés del Atlético para incorporarlo el 1 de enero. Ahora también escucho lo que dice el jugador. Me ví con Wenger en el partido entre Francia e Inglaterra (el día 13 de junio). Estaba con Gerard Houllier (su asesor) y entiendo que hay un interés por parte del Arsenal. Es prematuro decir que se hará. No podemos permitir quedarnos sin remplazo para un jugador de su calidad", finalizó.