Marco Verratti le ha comunicado al PSG que no quiere continuar en Francia y los parisinos le han señalado al italiano que no piensan venderlo por menos de 100 millones de euros. Así ha quedado el tema entre ambas partes en los últimos y el Barcelona, intranquilo porque cuenta con el mediocampista para la próxima temporada, le habría comunicado al agente del jugador que él como su representado mueva ficha para “una huelga” en la pretemporada.



La situación es esta. PSG comienza su pretemporada este martes 4 de julio con miras a Ligue 1 como la Champions League y el Barcelona le habría pedido indirectamente al jugador que no asista a las prácticas en “modo de rebeldía” por el impase que se le presenta. Tal como ha pasado con Mascherano, Bale y Modric, por solo citar algunos nombres, el Barza espera que Verratti haga lo mismo si es que desea ser culé para la próxima temporada.



De no hacer el italiano, el Barcelona abriría un nuevo escenario en cuanto a sus posibilidades de fichar como traer otro refuerzo para ese puesto para el 2017-18. Es conocido que los catalanes no piensan gastar 100 millones de euros por el pase del futbolista, por lo que Verratti tiene que poner de su parte también para que el fichase se contemple.



En ambos casos se ha instado al PSG a escuchar propuestas del Barza. El futbolista, incluso, llegó a interrumpir sus vacaciones en Ibiza para intentar acelerar su salida. Se desplazó de Ibiza a París para apretar a la dirección del club francés y subrayar su posicionamiento.



