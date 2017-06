Si te quedas con uno, me quedo con el otro parece ser el mensaje que le habría dicho el PSG al Barcelona en cuanto a sus pretensiones en este mercado de fichajes. Y es que ante el deseo de los catalanes por hacerse de los servicios de Marco Verratti, el cuadro parisino parece apostar por Ousmané Dembélé, pese a que el francés no juega en la misma posición que el italiano. PSG tiene la intención de fichar a los mejores de Europa y, por eso, el ofrecimiento que habría llegado a manos de los directivos del Borussia Dortmund por el futbolista.



Tal como apunta ‘Telefoot’, PSG busca un fichaje de primer nivel y ante las dificultades de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, delantero pretendido por el Real Madrid y por el cual el Mónaco le habría una tentadora renovación, el presidente Nasser Al- Khelaifi llevarse un futbolista de altísima calidad y dejar a los azulgranas sin uno de sus proyectos a futuro.



El presidente Nasser Al-Khelaïfi, siempre según la citada información, sería el ideólogo de la operación y estaría dispuesto a realizar una importante oferta por el que ha sido nombrado como mejor jugador revelación de la Bundesliga. No obstante, el problema recae en las altas pretensiones económicas que pide el Borussia Dortmund para dejar marchar al extremo, ya que la intención del club alemán es mantenerlo como mínimo hasta 2018.



Barcelona no anuncia fichajes y continúa negociando para Verrati pueda liberarse de los parisinos para la siguiente temporada. Nada está definido en el mercado de pases.



