Si el Real Madrid podrá contar con Vinicius Junios para la temporada 2018-19, Barcelona podría hacer lo mismo con un jugador más consolidado en el Brasileirao. Se trata de Lucas Lima, mediocampista de 26 años que destaca en el Santos desde hace tres años. El jugador habría revelado que llegaría a Cataluña hacia su círculo más cercano, según un informe de Globoesporte. De este modo, Lima sería refuerzo para el mercado de invierno.



Y lo peculiar es que la confesión de Lima fue de la forma más curiosa. En una partida de póker, el volante señaló que su operación está cerrada, pero que aún no puede oficializarlo porque debe esperar hasta el 1 de julio, fecha en la que quedarán seis meses de contrato para negociar con el Barcelona, de acuerdo a las leyes de la FIFA.



Lima ya ha fichado por el Barza. Eso es, al menos, lo que el propio jugador ha dicho en Brasil en la que también estaba Neymar y sobre la que ha obtenido información el portar brasileño Globoesporte. No obstante, lo curioso es la edad del jugador, no propia de un fichaje del cuadro catalán, quien quiere reforzar desde hace temporadas el centro del campo.



Barcelona aún no ha oficializado un fichaje en este mercado de pases, a diferencia del Real Madrid, quien sí ha contratado jugadores del futuro, como lo son Vinicius y Theo Hernández.



Así juega Vitinho, posible jale del Barcelona. (Difusión / YouTube)