Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los mejores, o el mejor jugador que el Borussia Dortmund tiene en su plantilla. Lo demuestra fecha a fecha en la Bundesliga, aunque pronto, esta situación estaría por cambiar.



Y es que el atacante gabonés se ha cansado de jugar en Alemania y revelado en una entrevista televisiva a que quiere cambiar de club en el próximo mercado de verano. ¿La razón? Ir en búsqueda de nuevos desafíos que potencien su carrera.

Pierre-Emerick Aubameyang jugó en el Saint-Ettiene antes de fichar por el Borussia Dortmund. (AFP) Pierre-Emerick Aubameyang jugó en el Saint-Ettiene antes de fichar por el Borussia Dortmund. (AFP)

"Este club y esta afición es enorme, pero si quiero subir un escalón, ¿debo irme? Esa es la pregunta que me hago y no tengo respuesta. Hace falta tiempo. Si quiero crecer forzosamente tendré que salir este verano. Tengo 27 años. ¿Debo hacerlo o no?", dijo.

Sobre alguna oferta en concreto, Aubameyang explicó que no tiene ningún trato sobre la mesa, aunque reveló que le gustaría jugar en la Liga de España, porque la Premier no lo entusiasma mucho.

"Habrá que ver las opciones. Vas a un sitio para jugar. Si no me muevo, será que voy acabar mi carrera aquí. Todos me hablan de Inglaterra, pero esa no es la liga que más me emociona", ha confesado.



