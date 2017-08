El fichaje de Paulinho por el FC Barcelona no tiene muy contentos a los hinchas azulgranas. No entienden cómo la directiva 'Culé' ha contratado a un jugador que proviene de la Liga de China y no le ven buen futuro en Camp Nou.

Aunque no lo han visto jugar un solo minuto, los hinchas 'Culés' creen que no dará la talla en el equipo y al poco tiempo pasará a formar parte de esa lista negra que componen los peores fichajes azulgranas en los últimos años.



► ¡Visca el Barça! ¡Hala Madrid! 7 razones para ser hincha de un club extranjero y defenderte de quienes te critican.

A propósito del tema, te presentamos la galería de fotos de los peores jugadores que el FC Barcelona contrató en los últimos años, comenzando por Quaresma y terminando en Afellay.