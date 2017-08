En Barcelona ya están en la búsqueda del reemplazo de Neymar para la próxima temporada. Son varios los nombres que baraja la dirigencia azulgrana: Philippe Coutinho, Paulo Dybala y Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann estaba en el bombo, pero esto fue descartado por los mismos culés.

► La sorprendente petición de Neymar en su reunión con directivos del Barcelona

Según el diario AS, el presidente del 'Barza', Josep Maria Bartomeu, se comunicó con Gil Marín, delegado consejero del cuadro colchonero, para saber la situación del delantero francés.

El directivo del Atlético le comunicó que Griezmann no saldría del equipo ya que el elenco de Madrid no puede fichar hasta 2018 por sanción FIFA. El mandamás del Barcelona le comunicó que no se preocupe ya que "no irán por él" en este mercado de fichajes.

Por lo pronto, los atléticos tiene en mente que el galo continuará, al menos, una temporada más. Saben que es difícil que continúe para 2018-19 y por su pase para ese periodo pedirían 100 millones de euros.

► El defensa en el que piensa Juventus para suplir la partida de Bonucci