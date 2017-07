Barcelona ya le echó tierra a la operación por Marco Verratti. Paulinho tiene chances de llegar al equipo, pero desde el Guangzhou Evergrande no lo quieren soltar fácilmente. Ante esto, los culés han pensado en el francés Geoffrey Kondogbia para la próxima temporada.

Y es que el mismo agente del jugador del Inter de Milán, su hermano Evans, ha admitido que desde la tienda azulgrana se han interesado por el volante.

"Hay varios equipos que se han fijado en él. Barcelona llamó para preguntar cuál es su situación en el Inter", dijo este jueves el representante de Kondogbia a 'La Gazzetta dello Sport'.

Sin embargo, los culés no la tendrán fácil para poder llevárselo. Otro de los cuadros que ha consultado por el galo ha sido el PSG: es un pedido del técnico Unai Émery.

Si bien es cierto que Kondogbia llegó al Inter procedente del AS Mónaco por 36 millones de euros, aún no ha mostrado su mejor versión en la Serie A. No obstante, su hermano apuntó que tiene la "opción de renovar" con los 'neroazzurros'.

Geoffrey Kondogbia ha jugado 43 partidos oficiales en Inter de Milán. (Getty Images) Geoffrey Kondogbia ha jugado 43 partidos oficiales en Inter de Milán. (Getty Images)

