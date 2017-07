Barcelona tiene claro que quiere reforzar el puesto de lateral derecho. Aleix Vidal recién salió hace unas semanas de una lesión y por ello la dirigencia azulgrana buscó a Héctor Bellerín para que sea uno de sus flamantes fichajes. Sin embargo, tiraron la toalla por el jugador español.

El diario Sport reporta en su edición de este miércoles que el técnico Ernesto Valverde se reunió con la directiva y allí se tomó la decisión de no hacer un esfuerzo por llevarse al defensa del Arsenal.

Esta medida se tomó ya que la alta dirigencia y el DT del Barcelona no están seguros de fichar a Bellerín. "No hay unanimidad", indica el citado medio. Además, no pagarán 40 millones de euros por su pase.

Incluso, se comentó que el jugador iba a hablar con Arsene Wenger para que los 'gunners' se muestren dispuestos a negociar. No obstante, esto no ocurrirá: seguirá en Emirates Stadium.

Desde 2013, Héctor Bellerín juega en el Arsenal. En el cuadro inglés se ha llevado torneos como la FA Cup (dos veces) y la Community Shield.

Héctor Bellerín jugó el Europeo Sub-21 2017 con España. (Getty) Héctor Bellerín jugó el Europeo Sub-21 2017 con España. (Getty)

