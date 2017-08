Jean Michaël Seri tenía esperanza de ponerse la camiseta del Barcelona en este mercado de fichajes. Sin embargo, la dirigencia culé desistió en contratarlo por "cuestiones técnicas", según afirmaron medios españoles hace unos días. Ante esto, el jugador no se quedó con los brazos cruzados.

El volante marfileño dio una entrevista al diario catalán 'Mundo Deportivo' en donde, evidentemente molesto, dio su parecer respecto a su frustrado pase al cuadro español.

"No he jugado este fin de semana con el Niza porque no tengo mi cabeza puesta en el fútbol en estos momentos. Mi sueño de estar en Barcelona se ha roto. Eso fue terrible para mí", dijo Seri vía telefónica.

Asimismo, expresó su sentir por ver cómo se cayó la negociación entre ambas partes. "Cuando me enteré, fui a las oficinas del club para conocer qué pasó. Exploté. Las paredes temblaron. No me decían nada y ni siquiera me miraban a los ojos. No cumplieron lo que me prometieron", añadió.

Sin embargo, Seri tiene fe en que ambas directivas puedan hablar nuevamente y se concrete su traspaso al 'Barza'. "Quiero ser optimista. No estamos de un club cualquiera", sentenció el mediocampista.