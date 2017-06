Cualquier jugador sueña con llegar a un club de la talla del Barcelona. No hay dudas. Pero la emoción por fichar por los culés también debe ir de la mano con el riesgo que ello implica, pues en un club con grandes figuras, las probabilidades de no tener continuidad son altas. Como les pasó a los que llegaron en el último curso al Camp Nou.



Para la temporada 2016/17, llegaron Andre Gomes, Paco Alcácer, Lucas Digne, Cillessen, Denis Suárez y Samuel Umtiti. De todos ellos, solo el central francés logró hacerse un espacio en el equipo. Los otros, solo alternaron.



Y por esos seis futbolistas, los azulgranas pagaron cerca de 122 millones de euros.

En el mercado 2015/16, el Barcelona tuvo que lidiar con la sanción FIFA que le impidió fichar. Aún así, se hizo con Arda Turan y Aleix Vidal para tenerlos listos el 1 de enero de 2016, una vez levantada la sanción.



Pero el volante turco no fue ni la sombra de lo que había mostrado en el Atlético de Madrid y, hoy, su salida es inminente. Mientras que el lateral derecho no ha conseguido quedarse con la posición, y para el presente curso, el Barcelona le dará más competencia con la casi segura llegada de Héctor Bellerín.

Mientras que para la temporada 2014/15 llegó la última buena camada de fichajes azulgranas: Luis Suárez, Rakitic, Claudio Bravo, Ter Stegen y Mathieu llegaron al Camp Nou y todos cumplieron con las expectativas. Aunque unos más que otros, desde luego.

En el actual mercado de fichajes, los refuerzos que vienen sonando con mucha fuerza son Marco Verratti y Héctor Bellerín, principalmente. Jugadores que no tendrían mayores problemas para ser titulares en el equipo de Ernesto Valverde, pero ya está visto que en el Camp Nou nunca se sabe.