La prioridad del Barcelona en este mercado de fichajes ha sido encontrar a alguien que maneje los hilos del equipo en el medio campo. Una suerte de 'reemplazante' de Andrés Iniesta, aunque ello suene a locura. Y dentro de las posibilidades de los culés, Marco Verratti, Paulinho y Philippe Coutinho fueron los que más sonaron.

Al volante italiano, el PSG no lo quiso soltar; Paulinho se quedará en el Guangzhou de China; mientras que en el caso de Coutinho, el Liverpool ha rechazado una oferta de 72 millones de euros, según reveló el diario británico Mirror.

Según el citado medio, los 'Reds' no se plantean dejar ir a ningún jugador, menos aún a Coutinho, pieza clave en el esquema del técnico Jürgen Klopp, quien ha sido firme en asegurar que no se irá nadie de Anfield.



"Lo más importante en lo que pienso es en cómo podemos dar el siguiente paso con los jugadores que tuvimos la temporada pasada. La buena noticia es que en realidad no hemos perdido - y no vamos a perder - a ningún jugador que queramos mantener este verano. Esa es la mejor noticia en realidad y luego veremos a quién podemos incorporar", dijo el entrenador alemán.

Al Barcelona, de esta manera, le han vuelto a cerrar la puerta en la cara en su busca por Coutinho, por quien viene insistiendo, así como con Verratti y Paulinho, desde finales de la temporada pasada.



Pero al parecer, los culés tendrán que buscar en otro lado, pues además, el Liverpool le renovó contrato al brasileño en enero por un monto de casi 9 millones anuales durante los próximos cinco años.