Paulinho quiere, por todas las vías, vestirse con la camiseta del Barcelona para la próxima temporada. Los culés lo quieren como uno de sus fichajes al ver que la opción del italiano Marco Verratti se cayera: PSG no lo dejará salir en este mercado.

Como medida para acercarse al elenco catalán, el volante brasilero está dispuesto a ganar menos dinero con tal de firmar un nuevo contrato con el vigente campeón de la Copa del Rey.

"El dinero no es un problema para mí. Cuando estuve en Corinthians, desde Rusia me ofrecieron hasta 10 veces más lo que ganaba", dijo Paulinho a FOX Sports, tratando de forzar su pase al Barcelona.

Además, mencionó que la oportunidad jugar al lado de estrellas mundiales no se puede desechar. "También podría jugar la Champions League. Me sorprende que el Guangzhou no negocie aún. Espero que se llegue a un acuerdo", añadió.

Como se recuerda, el pasado lunes los azulgranas ofrecieron 25 millones de euros por Paulinho, cinco millones más que su cláusula de rescisión.

