A un par de semanas del inicio de la pretemporada, el Real Madrid sigue trabajando en el tema de los fichajes. Florentino Pérez y la dirección deportiva evalúan qué crack comprar, aunque también piensan en la vuelta de algunos jugadores cedidos a lo largo de Europa.

Ese es el caso de Martín Odegaard, que estuvo en préstamo por una temporada en el Herenveen de Holanda. Según el portal 'Don Balón', el mandamás merengue quiere verlo de nuevo en Valdebebas peleando por un lugar en el primer equipo y ratificar así que no se equivocó cuando lo fichó en 2015.



El gran problema que afronta el futbolista noruego es que, tal como agrega la mencionada fuente, no cuenta con la aprobación de Zidane. Todo hace indicar que el francés no quiere verlo en el Real Madrid pues cree que no encontrará espacio. Lo ha vetado.

La supuesta decisión de Zidane se basa en que Martín Odegaard no ha cumplido todas las expectativas que en su día se pusieron en él. Se dijo que hasta iba a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo, sin embargo, ha demostrado poco o nada de los elogios que le caen.