Sin duda alguna, Kylian Mbappé es uno de los principales animadores en el mercado de pases. El AS Mónaco, dueño de su pase, no se ha referido con respecto a su futuro, pero los rumores de una posible llegada al Real Madrid no son un secreto.

Si bien hace unos días, el atacante francés le indicó al diario Marca de España que no sabía si continuaría en el AS Mónaco, hoy por la mañana protagonizó uno de los actos más chocantes para la afición del Real Madrid.

Resulta que en el entrenamiento del AS Mónaco por la pretemporada, un hincha se le acercó a Mbappé para pedirle que le firme una camiseta. Pero no era cualquier playera, era la mismísima 'mica' del Rea Madrid.

Ante la sorpresa de todos y con ganas de no seguir alimentando los rumores, Kylian Mbappé decidió no firmarla, indicándole al adolescente de 14 años que le es imposible autografiar esa playera.

Sin embargo, antes de eso se puede ver como en el vídeo de la nota, Kylian Mbappé parece estar grabando un video donde decide su futuro, pero que al final de cuantas no fue otra cosa que publicidad para las zapatillas de una conocida marca deportiva.

Si su idea fue la de generar menos noticias acerca de su futuro, lo que consiguió tras no firmar la camiseta del Real Madrid fue que se especule de una transacción que no llegó a darse en el presente mercado de fichajes.