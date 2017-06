Le parece muy pronto. Florentino Pérez, en entrevista para el programa radial español 'El Primer Palo' de la cadena 'esRadio', se refirió a las presiones, sobre todo mediáticas, por fichar al delantero francés del Mónaco, Kylian Mbappé. El presidente del Real Madrid reconoció que hay un interés, pero cree que el jugador no tendría un sitio por su edad.

El motivo no gustará a ningún hincha de Real Madrid: ¿por qué el fichaje de Mbappé depende de 'CR7'?

"Con 18 años pocos jugadores juegan en el Real Madrid. Debemos tener paciencia. El entrenador lo tiene en su mente. No vale con decir vamos a traer jugadores para que estén en el banquillo", dijo Florentino.

Eso sí, el presidente 'blanco' reconoció que siguen al jugador de 18 años, pero recalcó que, precisamente, el tema de su edad, es un problema.



"A Mbappé le contemplamos, pero tenemos una dificultad por su edad para que ocupe un sitio", añadió.

Esta no es la primera vez, ni será la última, que vinculan a un jugador con el Madrid, luego de que éste haya completado una buena temporada con su club. Por ejemplo, en el mercado anterior, Paul Pogba fue el que más sonó como refuerzo 'blanco'.



"No hay que olvidar lo que pasó con Pogba. También se decía que había que ficharlo (...) Los jugadores tienen que tener un sitio y, por ejemplo, yo no lo vi la temporada pasada con Pogba", recordó Pérez.