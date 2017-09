Los hinchas del Real Madrid aún mantienen la esperanza de contar con Robert Lewandowski. Pese a que Karim Benzema renovó contrato con los merengues hasta 2021, el 'Gato' es muy resistido por la hinchada del Santiago Bernabéu. El polaco ha sido pedido por los fanáticos, pero tal parece que su fichaje no se dará para la próxima temporada.

► Ellos son los 55 candidatos al once ideal FIFPro

El delantero del Bayern Munich dio una entrevista este miércoles con '11 Freunde' y allí respondió respecto a un supuesto interés del cuadro español que presidente Florentino Pérez.

"Lo que hay cierto es una cosa. Tengo contrato con el Bayern hasta 2021 y me siento muy cómodo allí", dijo Lewandowski. "Especulaciones de un posible pase (al Real Madrid) hay por todos lados", añadió.

En la misma línea, aseguró que no escucha las astronómicas cifras de las que se hablan por su marcha del fútbol alemán. "No me importa quién tiene dinero, de dónde es y hacia qué lugar va", finalizó.

Por el momento, Robert Lewandowski solo piensa en fútbol. El pasado miércoles, el polaco fue parte de la victoria 3-0 de su equipo frente al Schalke 04 por la Bundesliga. Anotó a los 25' del primer tiempo.

► Sampaoli no tomará en cuenta a Dybala para los partidos ante Perú y Ecuador