Real Madrid ha perdido un delantero para la próxima temporada: Álvaro Morata dejó el equipo rumbo al Chelsea a cambio de 80 millones de euros. Pese a que cuenta con un goleador menos, el técnico Zinedine Zidane no se hace problemas para el mercado de fichajes, según indicó en rueda de prensa.

"No (vamos a fichar un 9). Yo no voy a pedir nada. Voy hablando con Florentino Pérez y en la plantilla hay 28 jugadores. Lo que me gusta es trabajar y no pensar en otra cosa", indicó el entrenador del Real Madrid.

Todo es por el momento, ya que 'Zizou' no descarta la llegada de un nuevo crack en su ataque para el mercado de fichajes. "Hasta el 31 de agosto puede pasar cualquier cosa", añadió.

De otro lado, la 'Casa Blanca' ya prepara su próximo partido de cara a la International Champions Cup. Este miércoles se enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola.