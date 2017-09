Una de las marcas registradas de Cristiano Ronaldo en la celebración de sus goles es el popular "¡Síuuu!". Lo hace cada vez que marca sea cualquiera el rival. No importa si le hace gol al Barcelona o al APOEL, el popular grito del portugués siempre está presente.



Ante la popularidad de la celebración, el FIFA 18, que saldrá a la venta el próximo viernes 29 de setiembre, lo ha incluido entre sus novedades. Sin embargo, para muchos usuarios, el resultado no ha sido el que se hubiese soñado.



► Y no es Aubameyang: el fichaje que Real Madrid negociaría con Dortmund en la previa del partido de UCL.

Según se ve en imágenes, tras marcar el gol, Cristiano Ronaldo salta, da un giro, grita y abre los brazos. Lo ha hecho tal cual sucede en la vida real con el Madrid. Para hacerlo solo tendrás que apretar al botón X , en la PS4, y el A, en la Xbox One.

Los fanáticos del videojuego de 'EASports' esperan con ansías la llegada del FIFA 18. Para muchos es la versión que tendrá los mejores avances vistos en los últimos años.