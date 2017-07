"No es nuestro Real Madrid. Nos lo han cambiado". Esa fue la frase que más repitieron los hinchas tras ver a su equipo caer goleado ante Manchester City por la International Champions Cup. Sin embargo, no todo ha sido malo para los bicampeones de Europa.



Y es que hasta el resultado más malo puede generar algo positivo. Su nombre es Oscar Rodriguez y con un golazo en Los Ángeles, el mejor del Real Madrid en el año, ha demostrado que quiere ser pieza clave de Zidane, más allá que hoy no lo conozca nadie.



Cuando corrían los 90 minutos del partido y Real Madrid perdía por 4-0, el canterano merengue, uno de los elegidos por Zidane para la gira por América, sorprendió a Greenwatch con un remate fuera.



El Real Madrid espera levantar cabeza en su pretemporada cuando el próximo sábado enfrente nada menos que al Barcelona por otra fecha de la International Champions Cup