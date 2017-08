Barcelona prácticamente se despide de Neymar, no pudiendo convencer el padre como futbolista en las últimas semanas en Estados Unidos. El jugador quiere más protagonismo, un contrato más jugoso para las próximas temporadas y los culés no han podido retener a la segunda figura más importante del plantel, pese a las insistencias de Piqué, Messi y otros jugadores para que se quede y continúe el proyecto en tienda catalana.



Luego de que las negociaciones con el astro brasileño no prosperarán, e igual deba volver a entrenar en los próximos días con sus compañeros, la directiva azulgrana activó el plan B: Philippe Coutinho. No obstante, Klopp no se ha cansado de decir que el extremo no se encuentra en venta, ni por los 100 millones de euros que se han especulado en los últimos días. Entonces, ¿quién podría ser el jugador para la entidad del club?



Barza piensa en Antoine Griezmann para la próxima temporada. El delantero del Atlético de Madrid había señalado que no pensaba abandonar la tienda colchonera luego de que el club haya sido castigado por la FIFA para no fichar jugadores en este mercado de pases. En ese sentido, el francés había indicado que seguiría jugando un poco de tiempo más en el club.



¿Cuánto costaría Griezmann? Se especula que la oferta ascendería a un poco más de 100 millones de euros. No es por lo menos. Griezmann es el tercer mejor jugador del mundo, de acuerdo a las elecciones de varias distinciones en el mundo, como el Balón de Oro.



