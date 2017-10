Guerra por Luis Suárez: Barcelona y Uruguay en discusión por operación al 'Pistolero'

En el próximo parón por fecha FIFA, el último del 2017, Luis Suárez se someterá a una operación a la rodilla que consiste en extraer un quiste. El delantero ya pactó la intervención con el Barcelona y a espalda de Uruguay.

De hecho, el médico del combinado 'charrúa' lamentó no estar al tanto de la situación del 'Pistolero', pero puso paños fríos al asunto. "No conviene generar una historia de problemas cuando los problemas no existen", aseguró Alberton Pan.

"El quiste meniscal es una patología que produce sufrimiento al no recibir tratamiento, pero normalmente se deja evolucionar para ver el grado de tolerancia que se tiene y luego se recorren diversas instancias terapéuticas", sustentó su posición, contraria al Barcelona.

"Si su presencia lo compromete porque le genera molestias se tomarán decisiones, pero hoy por hoy no lo necesita (operarse)", indicó el médico de Uruguay sobre la urgencia de intervenir a Luis Suárez en unas semanas más.