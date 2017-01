Fue una de las incógnitas que muchos se preguntaron en La Liga Santander luego de que el técnico Eduardo Berizzo, de escuela bielsista y de buen paso por el Celta de Vigo, borrara al chileno Fabián Orellana del primer equipo, pese a sus buenas actuaciones en el pasado. Ahora sin él, el equipo de la provincia de Galicia mantiene una racha con cinco victorias al hilo, aunque de acuerdo al Faro de Vigo, se reveló la razón por la que Berizzo lo sacó del plantel.



De acuerdo al propio medio, el futbolista chileno no aceptó una reunión con el entrenador argentino después de las Fiestas de Navidad. El diario informa que Berizzo pidió conversar con Orellana, quien argumentaba que no podía entrenarse por no estar en las condiciones plenas para realizar ejercicios después de recibir el alta médica tras una molestia muscular.



Primero, Orellana señaló que no podía hacerlo, a lo que Roberto Bonano, exarquero de River Plate y ahora ayudante de campo de Berizzo fue a dialogar con el jugador para que la reunión se pudiera a dar, a lo que el chileno respondió con un “¡Qué se vaya a cagar! No voy” delante de todos sus compañeros de equipo en ese instante.



Orellana fue borrado del equipo y ahora, en el partido entre el Real Madrid con el Celta de Vigo por la Copa del Rey. Al parecer, uno de los jugadores que más destacó Bielsa en su paso por Chile tendrá que cambiarse de equipo. Incluso, el técnico en su momento definió a un regate de este jugador como la ‘Orellana’. ¿Quién diría que con el tiempo tendría una discusión con un técnico de la misma escuela del que lo potenció?



