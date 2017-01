Las redes sociales sigue mostrando su importancia en este mundo globalizado. Y es que un jugador de la Segunda División 'B' de España se enteró, vía Twitter, que no seguiría en el club Atlético Saguntino.



La cuenta oficial del club escribió "El Atlético Saguntino comunica la baja del primer equipo de Ángel Ortega. Deseamos la mejor de las suertes en sus próximos retos", a lo que el jugador respondió con un "muchas gracias por comunicarme el despido por Twitter".

En los últimos años, el fútbol y el Twitter han ido de la mano. Desde confirmaciones no oficiales de jugadores a distintos clubes, hasta equipos que deciden no contratar a un futbolista por 'tuits' del pasado contra ese mismo club.

De lo que no queda duda es que el equipo español no mostró su mejor versión al no expresarle al jugador que no seguirá en el club personalmente. Ahora, Ortega tendrá que buscar su futuro, ¿dónde seguirá su carrera?



