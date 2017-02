El insulto de Simeone tras el gol de Messi en el Atlético Madrid-Barcelona

Messi vs. Simeone o Simeone vs. Messi. Como el fanático lo quiere o como el hincha de cada uno de ellos decide hacerlo. No existe rivalidad entre los dos, más allá de lo que sucede en el campo de juego. Messi responde con goles y el ‘Cholo’ lo hace con planteamientos tácticos que han sufrido el delantero argentino y los azulgranas. La temporada ha sentenciado que los catalanes han mandado sobre los colchoneros y así ha respondido el técnico albiceleste.



► Extrema fuerza sobre la ‘MSN’: la presión del Atlético sobre Messi, Suárez y Neymar



En el momento que Messi marcó el segundo gol para el Barcelona, Simeone estalló en una zona técnica con un insulto más para él mismo, que para sus dirigidos. No era para menos. El partido se le iba al Atlético Madrid, así como la temporada en la Liga Santander.



Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo que la derrota ante el Barcelona (1-2) se produjo en un partido en el que se intuía que el que cometiese un error perdería y que no lograron despejar bien el balón en el tanto de Messi, "lo que aprovechó el Barcelona para ganar".



"Hicimos un primer tiempo muy bueno, en el que pudimos encontrarnos con algún gol que nos acomodase mejor en el partido, pero no fue así. Estuvimos muy intensos y tuvimos varias ocasiones de gol. Estuvimos gran parte del tiempo en campo rival", destacó el técnico rojiblanco en un primer análisis del encuentro.



"El segundo tiempo fue mucho mas parejo. Después de los dos primeros goles y con el empate a uno, el partido estaba para que el que cometiese un error perdía. No logramos despejar de la mejor manera una jugada con rebotes dentro del área y aprovecharon esa situación", añadió el entrenador del equipo rojiblanco.



