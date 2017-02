Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del mundo, el Balón de Oro, The Best o como quieren decirle, también puede mostrar su enfado en una cancha. El delantero, pese a que se encuentra en la cima del fútbol, no ha mostrado un rendimiento parejo en los últimos y ni su gol en la derrota (2-1) ante Valencia en Mestalla parece salvar al portugués. Así lo revelado el programa Deportes Cuatro en un incidente después del partido por La Liga Santander.



Minutos después de que el árbitro Ricardo De Burgos diera el pitido final, Cristiano Ronaldo se acercó a alguien – la cámara de Deportes Cuatro no pudo revelarlo – y le mostró todo su enfado. “Yo he marcado, ¿tú que has hecho?”, indicó el delantero del Real Madrid, quien marcó con un espectacular gol de cabeza al final del primer tiempo.



La ira de Cristiano Ronaldo solo expresa la caída en Mestalla. El partido podía significar tomar distancias sobre el Barcelona y ahora solo cuentan con un partido más y apenas un punto de diferencia. La Liga Santander aún no está en manos de los merengues y una derrota como la del miércoles solo puede significar que los de Luis Enrique lo tomen como envión anímico ahora que solo se concentración en el campeonato español.



Cristiano Ronaldo lleva marcados 18 goles en la presente temporada, una cifra realmente para lo que rendía el portugués en años anteriores. En Liga ha marcado 15 veces, mientras que en el torneo pasado en 35. Definitivamente no llegará a tal cifra y tal vez sea una de las razones por la que los hinchas merengues le piden más desenvolvimiento en la cancha.



