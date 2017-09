Isco sobre su renovación: "Hubo contacto con el Barcelona pero no lo escuché"

Isco se comió la banca por mucho tiempo. Sin embargo, nunca se dio por vencido y el día de ayer anunció su renovación con el Real Madrid hasta el 2022. El ex Málaga se mostró muy feliz por lo acontecido y fue parte de la conferencia de prensa que tenía como fin esclarecer los datos de su nuevo contrato.

Con una cláusula de 700 millones de euros, Isco podría haber puesto al Real Madrid como el equipo donde se retiraría. Pero, claro está, todo puedo pasar. Lo que sí sorprendió en la conferencia de prensa fue lo que dijo sobre el interés del Barcelona.

"Hubo algún contacto pero nunca les escuché, mi intención era triunfar aquí en el equipo que apostó por mi. Quiero consolidarme como titular, y ganar muchos títulos que con el equipo que tenemos es muy probable", dijo el volante.

Isco también habló del mejor y peor recuerdo que tiene desde que llegó al Real Madrid. "Me quedaría con la Décima, la Champions más deseada. Momentos malos, el principio de la temporada pasada por la lesión en el tobillo y no pude empezar con el equipo, me fastidió bastante", aseguró.

Finalmente, Isco solo tuvo palabras de agradecimiento para su club, el cual considera como uno de los más grandes del mundo. "Es difícil explicarlo con palabras, es el club más grande de la historia, todos quieren jugar aquí. Me ha hecho cumplir muchos sueños que tenía desde pequeño".