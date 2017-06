Todo tiene su final. James Rodríguez dejaría el Real Madrid para ponerse a las órdenes de José Mourinho en el Manchester United. Tal como lo confirma The Sun en su edición de este martes, el volante colombiano pasaría a ser un ‘Red Devils’ y dejaría a la entidad madridista cerca de 70 millones de euros por su transferencia a la Premier League, con lo que le convertiría en el traspaso más caro de la historia de la ‘Casa Blanca’, un equipo que no suele vender estrellas, salvo casos especiales como Di María y Mesut Ozil.



Tras varias negociaciones con el Chelsea, Juventus y AC Milan, como se ha mencionado de acuerdo a medios europeos, James preferiría reunirse con ‘Mou’ para continuar con el proyecto de reflotar la entidad de Old Trafford. A la falta de fichajes, Mourinho ya tendría asegurados a dos jugadores del Real Madrid para la próxima temporada: uno sería James y el otro sería Álvaro Morata, quien llegaría a cambio de otros 70 millones de euros.



De este modo, tras la partida de Ibrahimovic, Manchester United tendría un equipo más que competitivo para pelear la Champions League y Premier League, puesto que no ha dejado ir a ningún futbolista en estos días y ficharía a dos cracks de élite para el 2017-18.



Tal como lo explica The Sun, solo faltan detalles para oficializar a estos dos jugadores para que sean de los pases más costosos en el mercado de pases de la temporada que viene.



