James Rodríguez y su cara de rabia que es viral: parece definido su futuro con Real Madrid

James Rodríguez volvió el miércoles pasado al titularato con el Real Madrid, celebró con el gol que abrió la cuenta para los merengues, pero luego fue cambiado por Isco a los 72 minutos de juego. Zidane había dicho hace unos días que lo tenía en cuenta para la próxima temporada, pero cuando el colombiano se dio cuenta que iba a ser cambiado, aceptó la modificación al dar las palmas con su compañero de juego, pero después restregó toda la furia en banco del estadio Municipal de Butarque. James no podía creerlo.



Parecía que todo quedaba ahí con respecto a James y el último partido del equipo de Chamartín. Sin embargo, el ‘Chiringuito’ grabó el momento en donde el colocho sale sin declarar a ningún medio de prensa en la zona mixta. Eso es común, pero James fruncía el ceño y todo su enojo por la situación que había nuevamente con el Madrid en Liga Santander.



James tiene varias ‘novias’ para el próximo mercado de verano en donde han destacado clubes como el Chelsea, Liverpool, Inter de Milán y el Barcelona que busca técnico. ¿Cuál será el futuro del colombiano? Todo hace indicar que preparará maletas para jugar en otro equipo. No se trata solo de una actitud por ser cambiado, sino de alguien que no ha gozado todas las oportunidades que ha deseado, especialmente cuando rinde en las Eliminatorias.



James Rodríguez apenas ha jugado 751 minutos de La Liga con el Real Madrid. En Champions League y Copa del Rey ha sido parecido. Ante el Leganés, el exBanfield marcó su sexto gol de la temporada, algo destacable para las pocas oportunidades que tenido en cancha.



