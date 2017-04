James Rodríguez fue perdonado por Zidane, aunque será el número 17 del equipo

El futuro de James Rodríguez es incierto en el Real Madrid. En el Mundial de Clubes, el volante ya había indicios de que no seguiría en el cuadro merengue y ahora tras su enojo en medio del partido contra Leganés, todo haría indicar de que la figura de la Selección Colombia prepararía maletas para otra liga u otro equipo de España, como se rumorea en un posible traspaso hacia un Barcelona sin técnico.



Ahora, sin embargo, el jugador seguirá cumpliendo a cabalidad su contrato con el club y se entrenará a las órdenes de Zidane, quien ha dicho que cuenta con él. De acuerdo para los medios españoles, para el entrenador francés, James es su jugador número 17 de una plantilla en donde Isco y Asensio tienen mayores posibilidades de ser titulares y, sobre todo, tener minutos en Liga como Champions League.



En cuanto al entorno de James Rodríguez, lo que todos se tiene claro es que él seguirá aportando hasta final de temporada. Su calidad está fuera de toda duda y creen que será igual de decisivo que el resto de la plantilla en la pelea por los dos títulos que restan. Al menos así piensa Zidane y alguno más.



Para el entrenador el episodio Leganés no tiene mayor trascendencia. El francés lo entiende aunque como es lógico le gustaría que no sucediera, pero sabe que el enfado de un jugador al ser sustituido forma parte del fútbol. Pasa con todos, pasa con Jamés.



