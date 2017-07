Las muestras de amistad entre James Rodríguez y Sergio Ramos en Real Madrid eran más que evidentes. El defensa merengue no se guardaba elogios ante su ex compañero, pese a que no jugaba mucho. Ahora se confirmó que 'colocho' vestirá la camiseta del Bayern Munich por dos temporadas.

► Enner Valencia ya entrena con Tigres pensando en la Liga MX [FOTOS]

A través de Twitter, el internacional con la Selección de España le dedicó unas líneas para desearle todo lo mejor en su nuevo club. Aunque, espera que no salga vencedor en un posible choque ante el campeón de la Liga.

"Panita, te deseo das Beste en tu nueva etapa... salvo cuando nos crucemos en #ChampionsLeague, claro. ¡Suerte, James Rodríguez!", escribió Ramos en su cuenta oficial en esa red social.

Ahora, en el Madrid falta conocer quién será el encargado de heredar la camiseta número 10 que deja el colombiano. Isco y Marco Asensio parten como posibles candidatos.

Panita, te deseo das Beste en tu nueva etapa... salvo cuando nos crucemos en #ChampionsLeague, claro. 😉 ¡Suerte, @jamesdrodriguez! — Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de julio de 2017

► Esta figura del Barcelona habló de un posible pase al United