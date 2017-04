Qué difícil debe ser James Rodríguez en la actualidad. El colombiano goza de pocos minutos en la presente temporada con el Real Madrid, aunque Zidane lo observa como una buena pieza de recambio y – por momentos – lo considera titular en el equipo. Este martes, en conferencia de prensa, el técnico francés ha asegurado que desea seguir contando con él para la siguiente temporada, puesto que en la actualidad, hay pocos jugadores con su clase.



Sin embargo, ¿cuál es el presente de James Rodríguez? De acuerdo al periodista Eduardo Inda de ‘El Chiringuito’, Barcelona quiere sumarse a la puja por el volante madridista. De esta forma, los culés se unirían al Liverpool, Manchester United, Inter de Milán y otros equipos que se encuentran interesados en los servicios del mediocampista de la Selección Colombia.



James ha marcado cinco goles en este 2016-17 en el Real Madrid, los mismo que ha marcado en Eliminatorias.

Y, ¿qué dice el entorno de James? Según medios españoles, James desearía seguir en el Madrid solo con la condición de tener más minutos y ser tan primordial en los merengues como lo fue en la primera temporada de la mano de Carlo Ancelotti. Ahora el presente no es así, pese a las palabras de halagado de ‘Zizou’, quien ha mirado su desempeño de forma superlativo en las Eliminatorias Rusia 2018, mas no en el fútbol europeo.



James Rodríguez apenas ha jugado 14 partidos de Liga Santander y de no haber un cambio radical en los últimos partidos de la temporada, el colombiano prepararía maletas para irse con destino a la Premier League o quizás a unas horas de Madrid.