Luego de Paulinho, Barcelona está a poco de oficializar el fichaje de Jean Michael Serí. Los culés apuestan por todo en renovar a la volante, que ha estado en caída con la salida de Xavi y el declive en el juego de Andrés Iniesta. Y es que la llegada del brasileño no conforma al técnico Ernesto Valverde, por lo que Serí, de 26 años, podría ser ese jugador que ponga fútbol en el ADN del Barza que tanto piden los fanáticos para esta temporada.



De acuerdo a medios españoles, Serí llegaría a Cataluña a cambio de 40 millones de euros, el pago de su cláusula al Niza. Este fin de semana, en conferencia, su técnico se mostró sorprendido ante las preguntas de la prensa por la situación de su futbolista. Y tal parece que el volante marfileño, con pasaporte francés, tendría todo listo para arreglar su vínculo.



Asimismo, cabe la posibilidad además de que el Niza pida al Barza que Seri juegue el martes la vuelta del playoff de la Champions League ante el Napoli con el objetivo de remontar y meterse por primera vez en la fase de grupos de la competición.



Los italianos ganaron en la ida en San Paolo por 2-0. A Seri le gustaría despedirse de su afición en el campo de juego. El sábado jugó de titular en el triunfo (2-0) ante el Guingamp y dio un gol pero no hizo declaraciones. Ahora podría ser un su último partido.

El interés por Seri, del que siempre se han tenido buenos informes en Can Barza, se ha reactivado esta semana y el fichaje podría ser una realidad en las próximas horas o inicios de la semana entrante.



El ‘Mejor Africano de la Ligue 1 2016-17’ está a punto de cumplir el sueño de su vida. En entrevistas de años anteriores confesó su predilección por el Barça y se declaró admirador de Xavi Hernández, en quien se le compara.



Los hinchas del Lens estuvieron a punto de agredir a los jugadores de su equipo. (YouTube)