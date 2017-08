Jean Serí al Barcelona: la estupefacta reacción de su técnico al enterarse sobre su interés

No se lo podía creer. El video no deja de reproducirse en los programas deportivos de Europa. A diferencia de otros técnicos que niegan los rumores y otros que aceptan el interés de un club por uno de sus dirigidos, Lucien Favre, técnico de Niza, sorprendió a los periodistas con su respuesta y rostro al ser consultado sobre el futuro de Jean Michael Serí. Ni él podía imaginar – al parecer – que el Barcelona pretendía a uno de sus jugadores para la presente temporada.



“¿En serio? ¿Al Barcelona?”, fue la respuesta de Favre. De hecho, Barcelona concretó el fichaje de Paulinho por 40 millones de euros, aunque hasta el momento no oficializa un jugador estrella que supla a Neymar. Seri sería otra opción a futuro, aunque no el jugador que desean los hinchas para pelear el título de La Liga como la Champions League.



Por otro lado, el gerente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, responsabilizó hoy de forma directa al Barcelona de la actitud adoptada por el delantero francés Ousmane Dembélé, que se negó a entrenar para forzar así su traspaso al club catalán.



"¿De verdad se cree en serio que un veinteañero le dice a su club 'ahora ya no vengo al entrenamiento' sin la benevolencia de su posible nuevo club? En la vida", afirmó Watzke en una entrevista en la cadena Sky Sports.



El gerente se refirió a las conversaciones mantenidas el jueves con los representantes del Barcelona y agregó que "el respeto exige que uno hable con un club" que, dijo, hace una o dos semanas todavía consideraba "superserio".



"El hecho es que nos despedimos sin resultados y con un gran brecha. Y de forma totalmente inesperada, (Dembélé) el viernes no viene al entrenamiento," señaló Watzke al aludir a esta "coincidencia temporal".



