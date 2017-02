No queda duda que la supremacía del FC Barcelona en la Liga Santander ha sido notoria en los últimos años. Sin embargo, siempre aparecerán malos rendimientos o partidos donde no se juegue con tanta intensidad, por diversos motivos.



Eso pareció sucederle al equipo dirigido por Luis Enrique cuando recibió al Leganés en el Camp Nou. Se vio una plantilla desganada y con serios problemas para sentenciar un encuentro que casi se les va de las manos.

Gracias al de siempre, Lionel Messi, los azulgrana lograron ganar, sobre la hora, y olvidar los fantasmas que los persiguen desde que fueran goleados por el Paris Saint Germain en los octavos de final de la UEFA Champions League.



