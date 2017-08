Es el debate de este nuevo siglo. Si antes se hablaba de Maradona y Pelé, ahora el tema pasa por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. ¿Quién es mejor del mundo? Es difícil explicarlo. Cada uno ha explotado en sus temporadas. El luso ha sido definitivo para varios títulos del Real Madrid como Leo lo ha sido en su momento tras el Barcelona. Sin embargo, los premios personales como ‘The Best’, el Balón de Oro y el ‘Mejor jugador de la UEFA’ respaldan a ‘CR7’ en estos momentos y por un periodista, luego del empate entre el Madrid y Valencia, se refirió a él como el mejor del mundo. No obstante, un jugador valenciano no estuvo de acuerdo.



Se trata de Kondogbia, quien llegase al club hace una semana procedente del Inter de Milán. El francés escuchó la pregunta y respondió tajantemente: “No sabía que Messi jugaba para el Real Madrid”. El medio del Valencia se quedó tan ancho dejando así por todo lo alto a Messi en la zona mixta del estadio merengue después de haber marcado el provisional 1-2. Marco Asensio anotó el empate poco después de falta directa pero Kondogbia se fue de Chamartín con un buen sabor de boca tras haber sumado un punto muy importante.



El campeón de España, el Real Madrid, necesitó de dos impresionantes goles de un implacable Marco Asensio para empatar 2-2 de local ante el Valencia el domingo, mientras que el Sevilla obtuvo su primera victoria con un difícil triunfo ante el Getafe por 1-0.



Asensio, de 21 años, deleitó al estadio Santiago Bernabéu con un gol de apertura de largo recorrido, pero el Valencia anotó dos impresionantes tantos en jugadas colectivas en ambos tiempos, las que culminaron el joven Carlos Soler y el debutante Geoffrey Kondogbia.



El Valencia se puso arriba en el marcador a 13 minutos del final, pero Asensio rescató al Real Madrid con un impresionante tiro libre a los 83 minutos.



Real Madrid no contó con su delantero estrella Cristiano Ronaldo ni con el capitán Sergio Ramos por suspensión, pero casi se llevó los tres puntos en el final, cuando un disparo de Karim Benzema fue desviado al poste por el portero Neto del Valencia.



