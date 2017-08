Kylian Mbappé comunicó a sus compañeros que se va, aseguran medios de Francia

Suplente en el inicio del partido contra Dijon, Kylian Mbappé no jugó ningún minuto en la victoria del Mónaco (4-1). Una situación que llamó la atención a toda Francia ya que la joven estrella no se había perdido un partido entero desde el pasado mes de abril. ¿Problema físico? ¿Voluntad de que no se lesione antes de ser traspasado? Todo parecería definido.



Los rumores crecían y Jardim no se escondió en conferencia de prensa, después del partido. “No hacerlo debutar era una decisión del club. Luego, hemos logrado facilitarnos el encuentro y he dado su oportunidad a otros jugadores para la construcción del equipo”, explicó el entrenador del Monaco, en lo que parece que su partida es inminente.



Este lunes, ‘L’Equipe’ desveló que esta decisión hubiera sido tomada directamente por Dimitri Rybolovlev y Vadim Vasilyev, el presidente y vicepresidente del conjunto del Principado. Algo que suena como una “sanción” por las tensas relaciones que mantiene Vasilyev con el padre de Mbappé y que acercan un poco más al jugador al Paris Saint-Germain.



Si, la semana pasada, el diario francés aseguró que Mbappé ya había dado su visto bueno para jugar en la capital gala, fue esta vez la web Footmercato que informaba que el joven internacional “ya había comunicado a sus compañeros que se iba”. “El fichaje no está concluido pero lo que pasó en Dijon marca una etapa que dibuja una ruptura”, concluyó el medio. El propio jugador, por su parte, no habló después del partido y espera que se resuelva su futuro lo más antes posible.



