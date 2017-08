Todo iba encaminado a que sea uno de los fichajes más importantes del verano; sin embargo, le han puesto un alto. UEFA ha paralizado el traspaso de Kylian Mbappé al PSG. El máximo ente del fútbol europeo estaría analizando al club francés para ver si cumple el 'Fair Play' financiero.

Según 'The Guardian', el trato entre el club parisino y la joven promesa francesa ya estaría cerrado, pero la UEFA aun no da la aprobación. PSG pagó la cláusula de rescisión de Neymar (222 millones de euros) y abonaría 155 por Mbappé, lo que haría dudar a la organización si el club no sobrepasará gastos.

El ‘Fair Play’ financiero fue creado por la UEFA en el 2010 para evitar que los clubes europeos gasten más de lo que ganan. El trato es siemple: más allá de una pequeña pérdida actualmente fijada en 5 millones de euros durante tres años, los gastos de los clubes deben coincidir con sus ingresos.

El PSG ya fue sancionado en el 2014 por romper las reglas financieras al concretar una acuerdo de patrocinio con el cuerpo turístico de Qatar que realmente era desmesurado.