Joan Laporta siempre ha sido crítico con el Barcelona desde su salida del Camp Nou. El expresidente azulgrana no ha podido callarse tras la actualidad del equipo de Luis Enrique. La derrota en País caló muy fuerte sobre todos los hinchas y tras un agónico triunfo sobre el Leganés, el exdirectivo escribió un durísima mensaje hacia la directiva.



“El equipo sufriendo, el público dividido y La Masía desmantelada. Lo mejor de hoy, los tres puntos”, escribió el domingo pasado, Joan Laporta, quien hace unos días fue muy crítico con la actual directiva en una entrevista concedida al programa 'Islandia'.



L'equip patint, el públic dividit i la Masia desmantellada. El millor d'avui els 3 punts. — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) 19 de febrero de 2017

Otro que también fue crítico con el Barcelona fue Daniel Alves. El exlateral derecho también atacó a los dirigentes. "Los que hoy dirigen al 'Barza' no tratan bien a los jugadores", afirmó el ex azulgrana en una entrevista que publicó este lunes el diario ABC.



"A mí me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase", afirmó Alves que fichó por la 'Vecchia Signora' a mediados de 2016.



